Индия закрыла воздушное пространство страны для всех самолетов Пакистана

Индия полностью закрыла свое воздушное пространство для всех самолетов, зарегистрированных, эксплуатируемых, принадлежащих или арендованных пакистанскими авиакомпаниями. Об этом свидетельствует выпущенное южноазиатской республикой авиационное уведомление NOTAM, передает ТАСС.

Отмечается, что запрет вступил в силу 30 апреля и будет действовать по 23 мая 2025 года.

Этот шаг стал частью мер, которые Нью-Дели вводит против Исламабада после террористической атаки, произошедшей 22 апреля на контролируемой индийскими властями территории Джамму и Кашмир. В результате трагедии погибли 26 человек, в том числе один иностранный гражданин.

Индия связывает организацию теракта с группировкой «Лашкар-э-Тайба»* и пакистанскими спецслужбами, в частности, разведывательной службой ISI.

После атаки Нью-Дели уже закрыл воздушное пространство для пакистанских самолетов. Кроме того, Индия перекрыла подачу воды из реки Инд в Пакистан.

Пакистан сообщил о введении ответных мер в ответ на действия Индии. В частности, в Исламабаде объявили о прекращении торговых связей с Индией, а также закрыли свое воздушное и водное пространство для индийских самолетов и судов.

Ранее издание The Economic Time сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет заседание на фоне сообщений о подготовке удара по Пакистану.

*Признана в РФ запрещенной террористической организацией.