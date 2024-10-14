Солдаты ВСУ возрастом 50 лет и выше неохотно воюют против РФ и при первой возможности складывают оружие. Об этом рассказали военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск, участвующей в освобождении Островского в ДНР.

Видео с рассказом бойцов ВС России опубликовало Министерство обороны РФ. Солдат с позывным «Тополь» отметил, что в составе ВСУ преимущественно воюет молодежь, которой «промыли мозги». По его словам, более старшее поколение все понимает, поэтому принимать участие в кровопролитных боях не хочет.

«Они складывают оружие, и большая часть — это наемники с других государств», — сказал российский военнослужащий.

Он подчеркнул, что украинские боевики используют такую тактику при ведении боя: националистические подразделения при наступлении ВС России отходят назад, а на передовые позиции посылают только что мобилизованных украинцев.

Специальная военная операция (СВО) РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью России.

Ранее командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Первого главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов дал прогноз о завершении конфликта на Украине.