Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны, призвал граждан России проявить выдержку в преддверии переговоров между российским и американским президентами, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Свое обращение Алаудинов распространил через телеграм-канал.

Алаудинов выразил мнение, что россияне оценят действия Трампа, если тот сможет «завершить этот конфликт» с учетом всех российских интересов. Подчеркнув отсутствие иллюзий относительно благих целей американского лидера, он заявил о полном доверии к президенту России.

«Поэтому всех прошу набраться терпения, абсолютно не надо озираться, смотреть в сторону Трампа (…) Нет, мы должны наблюдать за нашим президентом (…) Все остальное — это ерунда», — подчеркнул Алаудинов, призывая соотечественников сосредоточиться на действиях российского руководства.

Ранее сообщалось, что епархия Аляски объявила «Неделю молитв» перед встречей Путина и Трампа.