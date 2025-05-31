По словам Апти Алаудинова, заместителя начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны Российской Федерации и командира спецназа «Ахмат», более шести месяцев назад штабные комитеты Североатлантического альянса разрабатывали план вторжения Вооружённых сил Украины в Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Штабы НАТО разрабатывали план операции, которая, по их замыслу, должна была привести к желаемому результату.

«Собрали все ресурсы, которые только у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов. На протяжении более полугода эта операция готовилась ими, эти бойцы готовились в Англии и в других странах НАТО», — сказал Алаудинов.

Украинские военные намеревались использовать территории Курской области, которые они в тот момент захватили, в качестве предмета для обсуждения на переговорах. В результате Россия, как обычно, одержала верх, — заключил Алаудинов.

«Решающее поражение войскам НАТО нанесено опять же на нашей священной земле, где противник попытался еще раз, как говорится, нам доказать, что он что-то может, и еще раз потерпел поражение, и в общей сложности получается, дальше вряд ли он сможет даже восстановиться от этих потерь», — добавил о

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Курской области в ночь на 31 мая выросло до 14 человек.