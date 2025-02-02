Пленный солдат ВСУ рассказал о жутком приказе командования в Новоселидовке

Командование ВСУ распорядилось убивать всех гражданских лиц младше 40 лет в Новоселидовке в ДНР, сообщило РИА Новости со ссылкой на рассказ местной жительницы.

По ее словам, о таком жутком приказе рассказал военнослужащий ВСУ, попавший в плен ВС РФ. Он сообщил, что соответствующее поручение было дано по рации.

«У кого нет вот этих опознавательных знаков, убивать и волонтеров, всех. Вот это мы лично слышали», — рассказала местная жительница.

Кроме того, отметила она, пленный ВСУ также сообщил, что ему пришлось прятаться от своих же сослуживцев двое суток. Все это время он находился в кабинете учителя в спортивном зале в местной школе.

Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Новоселидовки 19 ноября 2024 года. Отмечалось, что успешное взятие населенного пункта произошло благодаря усилиям группировки ВС РФ «Центр».

Ранее попавший в плен под Великой Новоселкой в ДНР украинский военный Дмитрий Какойло призвал своих сослуживцев сдаваться.