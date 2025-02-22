Вооружённые силы Украины имеют достаточно сил и средств для продолжения боевых действий, в то время как внимание общественности переключилось с линии фронта на президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал генерал-майор Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации, в своем видеообращении, опубликованном в Телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время российские вооружённые силы отмечают на брянском направлении попытки противника провести разведку и нанести удар, чтобы занять более выгодную позицию для переговоров. В связи с этим командование принимает все необходимые меры для раскрытия планов противника.

«В последние дни мы все видим, как все бросились в объятия Трампа. Всю повестку, получается, в интернет-ресурсах перехватила повестка Трампа… [Он] — не друг России, он друг Америки… Хочу сказать, что противник, кто бы какие сказки не рассказывал, отовсюду поснимал ресурсы, накопил их, вот снял отовсюду беспилотников, все эти расчеты тоже накопил», — предупредил Алаудинов.

Командующий подчеркнул, что легкомысленное отношение к возможному возобновлению сотрудничества с европейскими и американскими партнёрами может привести к новым ошибкам. В связи с этим он призвал приложить все усилия для развития отечественного производства и укрепления независимости страны.

Напомним, 12 февраля состоялся полуторачасовой телефонный разговор между лидерами России и США. Уже шесть дней спустя в Саудовской Аравии состоялась встреча российской и американской делегаций. Как позже сообщил президент России, главной целью прошедшего в Эр-Рияде диалога являлось налаживание отношений между странами, которые оказывают влияние на мировую повестку.

Остался удовлетворен минувшим разговором и Трамп. На встрече с губернаторами американских штатов он заявил об «очень хорошем» диалоге с президентом России, но при этом высказал сожаление из-за итогов общения с украинской стороны.

Ранее Трамп сообщил, что новые переговоры США и России начнутся в начале следующей недели в Саудовской Аравии.