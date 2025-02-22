Трамп: новые переговоры США и России начнутся в начале следующей недели в Саудовской Аравии

В ближайший вторник в Саудовской Аравии стартуют новые переговоры между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией, о чём сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу LBC.

Он также подчеркнул, что Зеленский и Путин должны сотрудничать. И для этого им необходимо встретиться лично, считает Трамп.

«Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться вместе, потому что мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат… Я думаю, у нас есть шанс достичь соглашения», — сказал президент США.

«Я хочу видеть прекращение огня и сделку», — подчеркнул Трамп.

Напомним, 12 февраля состоялся полуторачасовой телефонный разговор между лидерами России и США. Уже шесть дней спустя в Саудовской Аравии состоялась встреча российской и американской делегаций. Как позже сообщил президент России, главной целью прошедшего в Эр-Рияде диалога являлось налаживание отношений между странами, которые оказывают влияние на мировую повестку.

Остался удовлетворен минувшим разговором и Трамп. На встрече с губернаторами американских штатов он заявил об «очень хорошем» диалоге с президентом России, но при этом высказал сожаление из-за итогов общения с украинской стороны.

В пятницу, 21 февраля, французское издание Le Point сообщило со ссылкой на свои источники, что Дональд Трамп может посетить Москву 9 мая. Чуть позже пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что данная информация не соответствует действительности.