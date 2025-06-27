Украинские вооруженные формирования давно превзошли все допустимые границы с точки зрения международных норм, нарушают устав ООН и декларацию о порядочности и чести. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир добровольческого формирования «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он обвинил ВСУ в совершении массовых убийств мирных граждан России, а также медиков, пожарных и журналистов.

Накануне в Курской области украинский беспилотник нанес удар по поселку Коренево, в результате чего ранение получил 63-летний корреспондент телекомпании «Феникс» из Китая Лу Юйгуан, который самостоятельно отправился в приграничье.

«Идет конкретно убийство, даже можно сказать, не война против своего противника на поле брани, а максимальное убийство гражданского населения, именно тех органов, которые не являются воюющими, это медики, пожарные, ну и, конечно, убийство представителей прессы», — сказал Алаудинов.

Руководитель «Ахмата» пожелал китайскому журналисту скорейшего выздоровления и отметил, что он является достойным человеком и профессионалом своего дела.

Стоит отметить, что в августе 2024 года Лу Юйгуан брал у Алаудинова интервью. В настоящее время корреспондент находится в курской областной больнице. Врачи поставили ему диагноз — открытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.

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