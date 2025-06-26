Российские «умные бомбы» оказались у ВСУ: эксперт рассказал, как это повлияет на СВО

Украинские военные успешно скопировали российский универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб, что представляет серьезную угрозу для российских войск в зоне спецоперации. Об этом заявил бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью Инфо24.

Недавно опубликованные кадры испытаний украинских «умных бомб» показывают полную копию российского УМПК — от отделения бомбы от самолета до раскрытия крыльев модуля. Хотя момент поражения цели не был заснят, эксперт убежден: это не пропагандистская акция.

«Это не показуха. Я думаю, что Киеву действительно удалось сделать эффективную копию российского УМПК. <…> у Киева есть большие запасы таких авиабомб, которые ему достались в наследство от Советского Союза. То есть у Украины есть неограниченные возможности для испытания и доведения до ума копии российского УМПК», — отметил Матвийчук.

По мнению эксперта, демонстрация этих испытаний преследует две цели: убедить западных союзников в необходимости поставок современных истребителей и показать технологические возможности украинского ВПК. Несмотря на ограниченное количество самолетов у ВСУ, массовое производство таких модулей может усилить их ударные возможности. Впрочем, несмотря на опасность, на ход СВО это вряд ли повлияет критично, заключил эксперт.

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