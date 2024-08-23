Алаудинов рассказал о силах армии РФ, сдерживающей продвижение ВСУ
Алаудинов заявил, что ВС РФ сдерживают продвижение ВСУ на курском направлении
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Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные сдерживают силы противника по продвижению в Курской области.
В комментарии ТАСС он отметил, что обстановка остается спокойной и подконтрольной.
«Противник пытается все время подтянуть свежие силы и продавить нас, мы ему этого делать не позволяем. За вчера было уничтожено опять большое количество сил и средств противника. Но все хорошо, обстановка боевая, рабочая», — сказал Алаудинов.
В Курской области продолжаются бои, целью которых является выдворение украинских боевиков с территории России. В РФ они вторглись утром 6 августа, прикрываясь массированным обстрелом Суджанского района региона.
По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, целью захода ВСУ стал захват российских территорий.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что президент России Владимир Путин уже решил, как ответить руководителю Украины Владимиру Зеленскому на вторжение в Курскую область.