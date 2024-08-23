Посол России в США: Путин уже решил, как ответит Зеленскому на вторжение под Курск

Российский президент Владимир Путин уже подготовил ответ на вторжение армии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами РИА Новости.

Виновники атак по Курску будут жестоко наказаны, заявил Антонов. Также он добавил, что ВСУ не смогут создать «буферную зону» на территории России. По словам политика, заявления американских властей о том, что Киев способен завладеть частью территории и создать на ней укрепления, даже не достойны обсуждения. Российский посол считает, что американцы не в праве судить, как россияне будут защищать свои границы.

Боевики ВСУ вошли в Курскую область 6 августа в районе 5:30 утра. За время сражений противник потерял более 4,7 тыс. военных и 68 танков. Путин заявил, что не пойдет на мирные переговоры и пообещал достойный ответ Украине.

Ранее сообщалось о том, что российские морские пехотинцы взяли в плен 18 украинских боевиков под Курском.