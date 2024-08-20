Алаудинов рассказал о зверствах ВСУ в Курской области

По его словам, украинские военнослужащие прикрываются в регионе мирными жителями и расстреливают их в упор. Его цитирует RT.

«Они находят там детский дом. И вот в этом детском доме они сами селятся на первом этаже... Или не в детском, может быть, доме, но в здании этом... Детей и преподавателей загоняют на второй этаж, из них делая для себя щит», — рассказал Алаудинов.

Он добавил, что на видеозаписях, сделанных камерами GoPro солдат ВСУ, видно, какое отношение они проявляют к мирным гражданам. Алаудинов сообщил, что получил множество фотографий, на которых видно, как мирные жители приграничных районов Курской области расстреляны в упор, в голову, в затылок.

Алаудинов выразил родственникам погибших соболезнования и добавил, что за каждого убитого российские солдаты будут мстить.

Ранее Алаудинов выступил с критикой родителей, которые не хотят отправлять своих сыновей-срочников в Курскую область. По его словам, солдаты-срочники являются такими же военнослужащими, как и контрактники, поэтому они должны защищать свою Родину.