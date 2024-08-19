Алаудинов заявил: солдаты-срочники должны поехать в Курскую область

Таким мнением он поделился в своем мессенджере. По его словам, срочники вместо того, чтобы «есть хлеб» государства, должны участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Также Алаудинов выступил с критикой родителей, которые отказываются посылать своих детей, проходящих срочную службу, в Курскую область.

«Не надо из восемнадцатилетних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать. Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства и потом пойти домой», — считает Алаудинов.

Генерал-майор подчеркнул, что все граждане России должны защищать свою Родину «от мала до велика». Алаудинов также напомнил, что призывники являются полноценными служащими, которые могут заключить контракт с Министерством обороны РФ, чтобы получать выплаты.

ВСУ утром 6 августа незаконно вторглись на территорию Курской области под массированным обстрелом Суджанского района региона. Как отмечал ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, ВСУ вторглись на территорию РФ с целью захвата территорий.

Ранее сообщалось, что студенты из Курской области смогут продолжить свое обучение в Подмосковье.