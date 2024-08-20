Алаудинов: Российские силы остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские силы остановили продвижение боевиков ВСУ в Суджанском районе Курской области. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, на более «горячем» участке противнику противостоят не только бойцы «Ахмата», но и бойцы 810 бригады морской пехоты, 30 полка и 2 бригада спецназа. Алаудинов подчеркнул, что на данный момент идет планомерное уничтожение противника.

Генерал-майор также сообщил, что российские военные взяли большую часть территории под свой контроль. На участке, который зачищали военнослужащие «Ахмата», подчеркнул Алаудинов, враг «конкретно остановлен».

ВСУ незаконно вторглись на территорию РФ через Курскую область. Боевики прикрывались массированным обстрелом Суджанского района региона, в связи с чем с приграничных территорий была объявлена эвакуация населения.

На данный момент российские бойцы продолжают сражаться с противником на курском приграничье. Министерство обороны РФ регулярно сообщает о потерях на этом участке фронта.

Ранее Алаудинов рассказал, к каким зверствам боевики ВСУ прибегают на территории Курской области по отношению к мирным гражданам.