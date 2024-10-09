Алаудинов высказался об аресте адвоката Шапиро по делу о своем отравлении

В понедельник, 8 октября, Шапиро (ранее — Дионисия Золотова) задержали в Москве после того, как он прилетел из-за границы. По версии следствия, адвокат пытался обмануть своего знакомого на 400 млн руб., требуя эти деньги за уголовное дело, которое было давно прекращено.

В 2023 году Шапиро был привлечен в качестве адвоката по делу об отравлении Алаудинова. Как отметил сам командир «Ахмата», к задержанию Шапиро он относится «спокойно». Об этом он написал в телеграм-канале.

«Если он виновен, то соответствующие органы разберутся. Однако еще никто не отменял презумпцию невиновности. Вина в порядке, установленном законом, еще не доказана. Даже в случае обвинительного приговора суда, я благодарен Денису за его помощь бойцам спецназа «Ахмат», — заметил Алаудинов.

Он также подчеркнул, что не видит смысла спекулировать на этой ситуации. Алаудинов отметил, что общается с Шапиро и ему не стыдно за это.

Ранее Алаудинов заявил, что мошенники под видом бойцов «Ахмата» заработали на автомобиль.