Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» находятся в Курской области

В опубликованном в мессенджере видео он сообщил, что сам также находится в регионе. Он отметил, что ничего критического не произошло, подчеркнув, что российские военные нарастили свои силы в указанной местности.

«Ситуация тяжелая, но она не критическая. Тяжела она тем, что противник находится на нашей территории. Мы привыкли воевать с противником, выбивать его, уничтожать», — сказал Алаудинов.

Генерал-майор также сообщил, что Украина наращивает свои силы, которые освободила от белорусской границы, откуда пытается продвигаться. По его словам, в ближайшее время и этот вопрос будет решен.

Утром 6 августа украинские вооруженные формирования начали массированный обстрел Курской области. Боевики предприняли попытку прорваться на территорию РФ через несколько населенных пунктов, используя тяжелое вооружение.

Больше всего повреждений получил город Суджа в Курской области. Ранее в Сети появились кадры с эвакуаций из этого города.