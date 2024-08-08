Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» находятся в Курской области
Алаудинов рассказал о работе бойцов «Ахмата» в Курской области
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Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал о работе бойцов подразделения в Курской области.
В опубликованном в мессенджере видео он сообщил, что сам также находится в регионе. Он отметил, что ничего критического не произошло, подчеркнув, что российские военные нарастили свои силы в указанной местности.
«Ситуация тяжелая, но она не критическая. Тяжела она тем, что противник находится на нашей территории. Мы привыкли воевать с противником, выбивать его, уничтожать», — сказал Алаудинов.
Генерал-майор также сообщил, что Украина наращивает свои силы, которые освободила от белорусской границы, откуда пытается продвигаться. По его словам, в ближайшее время и этот вопрос будет решен.
Утром 6 августа украинские вооруженные формирования начали массированный обстрел Курской области. Боевики предприняли попытку прорваться на территорию РФ через несколько населенных пунктов, используя тяжелое вооружение.
Больше всего повреждений получил город Суджа в Курской области. Ранее в Сети появились кадры с эвакуаций из этого города.