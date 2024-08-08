Кадры эвакуации из Суджи появились в сети

В сеть попала видеозапись с расстрелянными и сгоревшими в ходе эвакуации из Суджи автомобилями, сообщил Telegram-канал Baza.

Кадры заснял водитель одного из автомобилей во время спешной эвакуации из атакованного района Курской области. На записи видно, что на выездах из Суджи и в самом городе брошены десятки сгоревших и поврежденных машин, на земле остались воронки от упавших снарядов.

Кроме того, дорожное покрытие раскурочено танками, а также на видео слышна пулеметная очередь.

По данным ВС РФ, сейчас в Судже идут стрелковые бои между украинскими диверсантами и российскими солдатами.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли на курском направлении уже порядка 660 бойцов. Кроме того, силами ВС РФ уничтожено уже 82 единицы бронетехники.