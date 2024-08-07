Алаудинов заявил, что ВСУ не способны захватить Курскую АЭС

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что у украинских боевиков не хватит ресурса, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом он сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам Алаудинова, атаками ВСУ на Курскую область президент Украины Владимир Зеленский решил израсходовать последние ресурсы армии в связи с обрушением фронта на донецком направлении, а также из-за предстоящих выборов президента США.

«Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели», — сказал Алаудинов.

Он отметил, что люди, участвующие в этом так называемом «контрнаступе» прекрасно понимают, что они обречены.

ВСУ 6 августа начали предпринимать попытки наступать на территорию РФ. Боевики, в состав которых, по данным Министерства обороны РФ, вошли порядка 300 военных, в том числе диверсанты из запрещенной в России группировки, попытались прорваться через границу в районе поселений Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.

Ранее сообщалось, что среди погибших из-за артобстрела оказалась беременная девушка и два сотрудника скорой медицинской помощи.