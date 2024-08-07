Беременная женщина погибла в Курской области при эвакуации из-за обстрела ВСУ

Беременная женщина и двое мужчин погибли в результате обстрела со стороны ВСУ, пишет Mash . Инцидент произошел в городе Суджа Курской области. Там была организована эвакуация населения в связи с атаками со стороны украинских боевиков.

Во вторник, 6 августа, ВСУ совместно с силами запрещенной в РФ террористической организацией «РДК»* предприняли попытку незаконно вторгнуться на территорию России в районе Курской области. Мощный удар пришелся по Сурджу, где были повреждены жилые здания и автомобили.

По информации издания, из-за артиллерийского обстрела ВСУ по городу погибла 24-летняя беременная девушка. Она получила ранения, с которыми была доставлена в больницу, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Двое других погибших — фельдшер и водитель скорой помощи. Их подорвал украинской дрон-камикадзе.

По информации Mash, самые ожесточенные бои на данный момент идут в пригороде возле села Гончаровка. Всего с начала ухудшения обстановки в связи с атаками ВСУ погибли шесть мирных жителей.

Как заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, ситуацию на контроле держит президент России Владимир Путин, который поручил первому вице-премьеру правительства РФ Денису Мантурову следить за работой гражданских ведомств в регионе.

Ранее Путин призвал регионы РФ оказать помощь жителям Курской области.