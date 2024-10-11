Алаудинов заявил о скором освобождении Курской области

Вооруженные силы РФ скоро смогут освободить Курскую область от ВСУ, заявил в эфире телеканала «Россия 1» заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, сейчас российские военные успешно продвигаются в регионе. Он также добавил, что украинские военные оставляют важные территории и опорные пункты.

Недавно ВС РФ вернули контроль над населенным пунктом Ольговка в Курской области.

Таким образом, уже скоро Курская область будет освобождена от противника.

Ранее житель Курской области рассказал о расправе боевиков ВСУ над детьми.