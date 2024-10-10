Житель Курской области рассказал о расправе боевиков ВСУ над детьми

Трех детей и взрослого мужчину расстреляли в упор украинские военные в Курской области. Об этом вечером четверга, 10 октября, пишет ТАСС, ссылаясь на видео общение одного из потерпевших с военным следователем.

По данным издания, украинские солдаты и наемники в упор расстреливали людей – в частности, житель Суджанского района Курской области пытался эвакуироваться вместе с тремя детьми, но был расстрелян в упор при выезде из Малой Локни, как и дети.

Об этом поведал брат погибшего, уточнив, что слышали они и польский язык среди наемников в ВСУ, видели и чернокожих бойцов. При этом, операторы украинских дронов охотились преимущественно на гражданские машины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцы взяли в заложники мирных жителей Курской области.