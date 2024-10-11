Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражения в военном противостоянии с Россией. Фронт украинской армии «посыпался» примерно на 10 участках.

Учитывая сложившуюся ситуацию, президента страны Владимира Зеленского «вряд ли захотят оставить в живых», так как он является свидетелем огромного количество преступлений совершенных властями западных стран.

Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, сообщает РИА Новости.

По словам Алаудинова, даже ближайшие союзники говорят Зеленскому о бесполезности помощи, заявляя, что он все равно не сможет победить Россию.

Ранее политолог Светов пояснил, почему западные партнеры отвернулись от Зеленского.