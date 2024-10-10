Политолог Светов пояснил, почему западные партнеры отвернулись от Зеленского

Текущая неделя не порадовала украинского лидера хорошими новостями: встреча партнеров Киева в формате «Рамштайн» отложена, да и «саммит мира» не состоится. Политолог Юрий Светов рассказал, в чем причина того, что от Киева отворачиваются союзники. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, отказ Байдена приехать в ФРГ на встречу с Зеленским связан с внутриполитическими проблемами в США. К тому же его потихоньку отодвигают от дел, поскольку опасаются серьезных изменений в его когнитивных способностях, то есть Байден способен принять решение, за которое придется отвечать не ему, а другим.

Эксперт отметил, что лидеры западных стран должны были в отсутствие Зеленского выработать какие-то принципиальные решения, связанные с Незалежной. В этом ключе неслучайны заявления Шольца о возможности разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее он пояснил, почему Зеленский принял решение отменить второй «саммит мира».