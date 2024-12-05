Врио губернатора Курской области в четверг был назначен председатель комитета ГД РФ Александр Хинштейн. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные из Кремля.

Общественный и политический деятель, журналист и публицист Хинштейн занимал должность председателя комитета Госдумы России по информационной политике. Он, по данным телеграм-каналов, уже сделал заявление после своего назначения о том, что жители Курской области должны чувствовать, что являются частью страны.

Губернатор Алексей Смирнов ранее принял решение уйти по собственному желанию, и его отставка была принята президентом России Владимиром Путиным.

Ранее иностранные СМИ сообщали о том, что украинцам поступил указ удерживать позиции в Курской области до официального вступления в должность президента США Трампа.