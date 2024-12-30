Александр Лукашенко рассказал, каким парфюмом он пользуется

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал о своем любимом парфюме.

Политик признался, что вот уже 30 лет пользуется Eternity (в переводе с английского «Вечность»).

Так он ответил журналистке, которая отметила, что его одеколон приятно пахнет.

«Я, кстати, пользуюсь с первого дня своей жизни, президентской жизни, Eternity», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко не назвал бренд. Известно, что аромат Eternity For Men есть в линейке американского Дома моды Calvin Klein.

Ранее сообщалось о том, что в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) глава Российской Федерации Владимир Путин продемонстрировал свои навыки ремонта часов. Президент, вооружившись канцелярским инструментом в виде ручки, решил самостоятельно устранить неисправность.