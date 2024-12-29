Путин починил с помощью ручки свои часы прямо во время заседания саммита ЕАЭС

В ходе заседания саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) глава Российской Федерации Владимир Путин продемонстрировал свои навыки ремонта часов. Это событие привлекло внимание журналиста ВГТРК Павла Зарубина, который поделился видеозаписью в своём аккаунте в социальных сетях.

Президент, вооружившись канцелярским инструментом в виде ручки, решил самостоятельно устранить неисправность. Это не помешало ему быть в курсе событий, происходящих на саммите. Когда начал выступать иностранный участник мероприятия, президент воспользовался наушником, чтобы слышать перевод. А когда начался телемост, он параллельно с починкой часов наблюдал за происходящим на экране.

«В ходе заседания саммита невозможно было не обратить внимание, что у главы государства что-то не так с его часами, точнее, с их креплением», — прокомментировал случай Зарубин.

Ранее Владимир Путин довольно скептично отреагировал на слова своего коллеги Александра Лукашенко о возможности поставки Москвой в Белоруссию десяти российских новейших гиперзвуковых ракетных комплексов «Орешник». Диалог глав двух соседних держав 26 декабря после заседания Высшего совета ЕАЭС выложил в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Павел Зарубин.

По окончании встречи с журналистами Лукашенко заявил, что Белоруссия готова принять на своей территории на первом этапе около десяти комплексов «Орешник».