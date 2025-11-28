«Тень коррупции нависла над Зеленским»: стали известны последствия увольнения Ермака

Отставка Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины может иметь двоякие последствия для Владимира Зеленского. С одной стороны, это может усилить поддержку Запада, с другой — приблизит к президенту тень коррупционных обвинений. Об этом сообщает агентство Reuters.

Увольнение одного из самых влиятельных соратников может быть воспринято международными партнерами как решительный шаг по наведению порядка. Однако этот же жест способен подтвердить, что разбирательства по коррупционным делам затрагивают самый верх украинской власти.

Аналитики издания отмечают, что позиции Зеленского оказались ослаблены в критический момент, когда Украина остро нуждается в сохранении доверия и поддержки западных союзников. Вашингтон усиливает давление относительно возможности мирных переговоров, и любые внутренние потрясения в Киеве внимательно изучаются международными партнерами. Решение об отставке Ермака становится для украинского лидера стратегическим выбором между демонстрацией борьбы с коррупцией и риском оказаться в центре скандала.

Ранее Зеленский назвал состав украинской делегации для диалога с США.