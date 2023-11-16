Али Хаменеи: Иран не станет воевать против Израиля на стороне ХАМАС

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время встречи с главой ХАМАС Исмаилом Ханией дал четко понять своему собеседнику, что Тегеран не станет вмешиваться в вооруженное противостояние между палестинским движением сопротивления и Армией обороны Израиля, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников.

Как рассказали собеседники агентства, Али Хаменеи посетовал на то, что военное крыло ХАМАс 7 октября напало на приграничные территории Израила, не посоветовавшись с Ираном и не предупредив Тегеран о своих планах заранее, что было не совсем правильно.

«Верховный лидер Ирана направил четкое послание главе ХАМАСА, когда они встретились в Тегеране в начале ноября: вы не предупредили нас о своем нападении на Израиль 7 октября, и мы не вступим в войну от вашего имени», – говорится в материале.

При этом верховный иранский лидер подчеркнул, что Иран продолжит и дальше поддерживать ХАМАС как политически, так и морально. Без вмешательства в конфликт напрямую.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

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