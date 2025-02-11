Алиев одобрил соглашение с Россией по транспортному коридору «Север-Юг»
Ильхам Алиев утвердил соглашение с РФ по транспортному коридору «Север-Юг»
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение между республикой и Россией, касающееся транспортного коридора «Север-Юг». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы Азербайджана.
Отмечается, что соглашение между Баку и Москвой направлено на развитие транзитных грузовых перевозок и повышение эффективности транспортных связей между двумя странами.
Соглашение инициировано с целью увеличения потенциала западного маршрута «Север-Юг», который позволит оптимизировать логистические процессы и упростить перемещение грузов между Азией и Европой.
Ожидается, что этот проект не только улучшит транспортную инфраструктуру, но и будет способствовать экономическому развитию регионов, охватываемых данным коридором.
Ранее в январе наладить работу транспортного коридора «Север-Юг» договорились Россия и Иран.
Также сообщалось, что в Баку начали демонтировать надписи со здания «Русского дома».