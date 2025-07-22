Алиев поблагодарил Трампа за публикацию его речи на медиафоруме

Ильхам Алиев, президент Азербайджана, выразил признательность Дональду Трампу, американскому президенту, за то, что последний опубликовал отрывок из его выступления, прозвучавшего на глобальном медиафоруме, проходившем в Шуше. Благодарность была выражена азербайджанским лидером в социальной сети X.

В своем сообщении глава государства отметил, что хотел бы поблагодарить президента Трампа за распространение его речи на его платформе, посвященной американо-азербайджанскому партнерству, а также за его твердую позицию в отношении мирной повестки дня — как в мировом масштабе, так и в регионе, о которой он говорил на медиафоруме в Шуше.

Алиев также подчеркнул поддержку, которую Баку оказывает усилиям президента США, направленным на укрепление мира и стабильности во всем мире, в том числе и в Закавказском регионе.

Кроме того, азербайджанский политик выразил надежду на то, что в период президентства Трампа отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами смогут выйти на качественно новый уровень.

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