Алиев помиловал четырех россиян в честь Дня независимости Азербайджана

В честь Дня независимости Азербайджана президент республики Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 218 осужденных граждан. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. В числе помилованных оказались четыре россиянина.

Среди граждан РФ, получивших освобождение, оказались Мурад Агаев, осужденный в декабре 2022 года, Ариф Ахмедов, осужденный в декабре 2023 года, Али Хаписов, приговоренный к тюремному заключению в ноябре 2023 года, и Рагиф Мамедов, осужденный в 2016 году.

Помимо российских граждан, в списке указаны также граждане Ирана (пять человек), Пакистана (два), Грузии (два), один представитель Турции, Франции и Афганистана.

В целом, из 218 помилованных 175 человек освобождены от неотбытой части срока, а 25 получили сокращение наказания вдвое.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Азербайджана вывезли из РФ россиянина, подозреваемого в сепаратизме.