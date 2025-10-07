Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю дня рождения. Как пишет РИА Новости , сообщение было распространено Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В поздравлении северокорейский лидер отметил, что под руководством Путина Россия демонстрирует мощь как мировая держава и возглавляет процесс формирования многополярного мира. Ким Чен Ын подчеркнул успехи России в защите национальных интересов и обеспечении государственного суверенитета.

Также внимание в послании уделено двусторонним отношениям. Лидер КНДР заявил о вечном характере дружбы между Пхеньяном и Москвой, выразив уверенность в дальнейшем укреплении союзнических отношений. Ким Чен Ын подтвердил готовность Северной Кореи всесторонне поддерживать Россию в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности.

Телеграмма содержит заверения, что партнерство двух стран будет способствовать установлению справедливого миропорядка.

