Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения
Лидер КНДР направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю дня рождения. Как пишет РИА Новости, сообщение было распространено Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
В поздравлении северокорейский лидер отметил, что под руководством Путина Россия демонстрирует мощь как мировая держава и возглавляет процесс формирования многополярного мира. Ким Чен Ын подчеркнул успехи России в защите национальных интересов и обеспечении государственного суверенитета.
Также внимание в послании уделено двусторонним отношениям. Лидер КНДР заявил о вечном характере дружбы между Пхеньяном и Москвой, выразив уверенность в дальнейшем укреплении союзнических отношений. Ким Чен Ын подтвердил готовность Северной Кореи всесторонне поддерживать Россию в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности.
Телеграмма содержит заверения, что партнерство двух стран будет способствовать установлению справедливого миропорядка.
До этого сообщалось, что Ким Чен Ын объявил о новой гонке вооружений.