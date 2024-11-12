Алиев рассказал о просьбе ЕК увеличить поставки газа в Европу

Еврокомиссия после начала украинского конфликта предложила Азербайджану резко нарастить поставки газа в ЕС. Об этом сообщил лидер этой страны Ильхам Алиев. Его слова привело издание Politico.

Алиев выступил на климатической конференции Организации Объединенных Наций, которая проходила в Баку. По его утверждению, в 2022 году к нему обратилась Еврокомиссия с предложением резко нарастить поставки газа в Европу, чтобы заместить им российское топливо.

«Им понадобился наш газ в связи с изменившейся геополитической ситуацией, и они попросили нас помочь», — указал он.

В результате этого обращения летом 2022 года был подписан контракт о вдвое больших поставках на территорию Евросоюза из Азербайджана. Представитель ЕК никак не прокомментировал выступление Алиева. В то же время ЕС в данный момент добивается подтверждения этой сделки, цель которой — постепенно отказаться от ископаемого топлива из РФ.

До этого европейские эксперты уже предупреждали, что существует большой риск срыва зимних поставок газа в Европу. В таком случае газохранилища в ЕС могут опустеть гораздо раньше запланированного срока, что приведет к чрезвычайной ситуации. Специалисты отметили крайнюю зависимость Евросоюза от нестабильного мирового рынка.