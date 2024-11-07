На Западе предупредили о риске перебоев в поставках газа в Европу зимой

Аналитики и трейдеры предполагают, что зимние поставки газа в Европу могут сорваться. Об этом сообщает газета Financial Times.

Трейдер, пожелавший сохранить инкогнито, заявил о заполненных голубым топливом газовых хранилищах в Европе, которые должны гарантировать нормальное прохождение холодного времени года. При этом ситуация может резко измениться.

«Достаточно нескольких перебоев с поставками — и все может пойти наперекосяк», — отметил торговец.

В публикации отмечается, что проблема заключатся в зависимости Евросоюза от нестабильных мировых энергетических рынков, которая возникла после отказа от российского газа. Усугубляет положение и факт скорого завершения контракта, предусматривающего транзит газа между Россией и Украиной.

Напомним, 20 октября Киев отказался продлевать соглашение о транзите российского газа, а Москву в свою очередь заявила о готовности выполнять свои обязательства перед потребителями из Европы. Между тем, 9 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что страны ЕС и после 2024 года хотят продолжать закупки отечественного голубого топлива через Украину.