Алиев рассказал о возвращении «вынужденных переселенцев» в Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в возвращении вынужденных переселенцев в Карабах и Восточный Зангезур. О количестве вернувшихся жителей он рассказал в рамках саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который проходит в городе Ханкенди в Карабахе, передает ТАСС.

По его словам, уже более 50 тыс. людей вернулись в 16 городов и сел на подконтрольных Азербайджану территориях. По словам президента, это стало возможным благодаря реализации масштабной программы «Великое возвращение».

Алиев отметил, что в ходе работы специальной комиссии, в состав которой вошли представители государственных структур и зарубежные эксперты, удалось оценить сумму ущерба, который был нанесен Азербайджану в результате конфликта. По его словам, он составил примерно $150 млрд.

Также Алиев подчеркнул необходимость защиты прав азербайджанцев, депортированных из Армении, отметив приоритетность обеспечения их законных интересов и возвращения к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что сын главы Азербайджана Ильхама Алиева задолжал около миллиона рублей налогов за свой российский особняк в Подмосковье.