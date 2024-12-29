В результате инцидента с самолётом Embraer 190, который следовал по маршруту Баку — Грозный и разбился в казахстанском городе Актау, были зафиксированы повреждения. Причиной этого, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, стал обстрел с земли. Заявление лидера страны было сделано в воскресенье, 29 декабря.

По словам Алиева, самолёт авиакомпании AZAL, следовавший по маршруту, попал в непредвиденную ситуацию в воздушном пространстве России. Благодаря мастерству пилотов самолет совершил аварийную посадку.

Для выяснения причин произошедшего создана комиссия из специалистов международного уровня. Она уже начала свою работу.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от запада Казахстана, в районе города Актау. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа, согласно данным авиакомпании. 29 человек выжили и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что специальный борт Ил-76 МЧС России успешно приземлился в аэропорту Жуковский, доставив выживших в авиакатастрофе в Актау россиян.