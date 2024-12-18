Алиев указал на вмешательство Макрона в беспорядки в Грузии
Алиев: президент Франции Макрон вмешивался в беспорядки в Грузии
Фото: [kremlin.ru]
В интервью РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя протесты в Грузии, указал на вмешательство французского лидера Эммануэля Маκрона в происходящие события.
Алиев отметил, что Грузия является стратегически важным партнером и близким союзником Азербайджана, следовательно, ухудшение ситуации в этой стране негативно сказывается на обеих сторонах.
Новая волна протестов в Грузии стартовала в конце ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о переносе обсуждения вопроса о начале переговоров касательно вступления в Европейский союз на 2028 год.
Среди противников власти выделяется поддержка со стороны президента Саломе Зурабишвили, которая ранее была гражданкой Франции.
Ее полномочия истекают 16 декабря, и она уже заявила о том, что не собирается признавать результаты предстоящих парламентских и президентских выборов, а также не покинет свою резиденцию в установленный законом срок.
Ранее Алиев заявлял, что Баку будет приветствовать намерение России инвестировать в восстановление Карабаха.