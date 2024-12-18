Алиев указал на вмешательство Макрона в беспорядки в Грузии

В интервью РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя протесты в Грузии, указал на вмешательство французского лидера Эммануэля Маκрона в происходящие события.

Алиев отметил, что Грузия является стратегически важным партнером и близким союзником Азербайджана, следовательно, ухудшение ситуации в этой стране негативно сказывается на обеих сторонах.

Новая волна протестов в Грузии стартовала в конце ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о переносе обсуждения вопроса о начале переговоров касательно вступления в Европейский союз на 2028 год.

Среди противников власти выделяется поддержка со стороны президента Саломе Зурабишвили, которая ранее была гражданкой Франции.

Ее полномочия истекают 16 декабря, и она уже заявила о том, что не собирается признавать результаты предстоящих парламентских и президентских выборов, а также не покинет свою резиденцию в установленный законом срок.

Ранее Алиев заявлял, что Баку будет приветствовать намерение России инвестировать в восстановление Карабаха.