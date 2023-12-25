«Альтернатив не предвидится»: озвучен исход возможных переговоров РФ и Украины

Турецкий аналитик предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть запрет на переговоры с РФ, пишут РИА Новости. Однако само заключение каких-либо мирных документов возможно исключительно при полном достижении целей СВО, рассказал политолог РЭУ им. Г.В. Плеханова Артем Макаев.

По его словам, декрет о невозможности переговоров Украины с Россией, подписанный Зеленским осенью 2022-го, стал юридическим закреплением намерений Киева в отношении РФ.

«Именно он обуславливает сейчас отсутствие возможности начать полноценные переговоры с Москвой. Между тем, российская сторона неоднократно заявляла о готовности вести переговоры и с их помощью прийти к совместному решению конфликта», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник отметил, что сегодня высказываются различные точки зрения относительно сценария возможного перемирия: немецкий вариант с аналогами оккупационных зон, южнокорейский вариант и иные.

В то же время, уточнил Макаев, для России принципиально достижение заявленных целей СВО — денацификации, демилитаризации Украины и закрепление за ней нейтрального статуса.

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