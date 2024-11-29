«Альтернатива для Германии» выступила за выход ФРГ из Европейского союза
Фото: [flickr.com]
Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) опубликовала окончательный вариант своей предвыборной программы, в котором высказывает поддержку идее о выходе Федеративной Республики Германия из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило издание Spiegel, ссылаясь на данный документ.
Партия считает, что Германия должна покинуть Европейский Союз и инициировать формирование нового европейского объединения.
В январе проект программы АдГ будет вынесен на обсуждение на партийном съезде, после чего планируется его утверждение.
Ранее сообщалось, что в Германии резко выросла в цене электроэнергия из-за ожидаемого спада ветрогенерации.