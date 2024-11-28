В Германии резко подорожала электроэнергия

Согласно расчетам, по причине более слабых ветров объемы генерации рухнут до пяти гигаватт в пятницу с пика в 46,6 гигаватт рано утром в четверг. При этом более низкие объемы выработки электроэнергии сохранятся до начала первого месяца зимы. Сложившаяся ситуация вынуждает Германию зависеть о угля, нефти и газа, которые наносят ущерб окружающей среде. Отмечается, что стоимость электроэнергии на сутки вперед увеличилась на 49% или до 144,25 евро за мегаватт-час.

Ранее сообщалось о том, что в ФРГ готовятся сокращения на одном из самых крупных производств. Работу потеряют 11 тыс. человек.