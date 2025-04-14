Алжирское правительство потребовало покинуть страну у 12 дипломатов Франции

Алжирское правительство решило депортировать дюжину французских дипломатических представителей. Об этом проинформировала газета Le Figaro, ссылаясь на заявление главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэля Барро.

Согласно сведениям Le Figaro, речь идет о сотрудниках административного и дипломатического профиля, имеющих отношение к французскому министерству внутренних дел.

Руководитель МИД добавил, что депортация дипломатов является ответом Алжира на задержание во Франции «трех алжирцев, подозреваемых в совершении противоправных действий на французской земле». Газета уточняет, что арест произошел 11 апреля.

Как подчеркнул Барро, подобный шаг со стороны Алжира не останется без последствий.

Ранее сообщалось, что Киргизия вручила России ноту из-за задержанных в бане мигрантов.