Киргизия вручила России ноту из-за задержанных в бане мигрантов

В связи с задержанием граждан Киргизии в банном комплексе в Москве послу России был передан дипломатический протест в Министерстве иностранных дел Киргизской Республики. Об этом проинформировал МИД Киргизии.

В российской столице сотрудники правоохранительных органов осуществили проверку в банном комплексе, который, как выяснилось, находился под управлением выходцев из Центральной Азии.

В ходе мероприятия были задержаны 40 человек, которых доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Сергей Вакунов, посол РФ, был вызван в министерство. Ведомство также потребовало объяснений относительно применения «силовых методов» в отношении киргизских граждан и призвало «принять адекватные меры в случае необоснованного применения силы».

В МИД Киргизии подчеркнули важность «принятия эффективных мер» для обеспечения защиты прав граждан Киргизской Республики. Российскую сторону просили предотвратить повторение подобных инцидентов, «которые могут негативно сказаться на киргизско-российских отношениях».

Упомянутый инцидент произошел в банном комплексе «Бодрость» в Москве. Согласно информации Вести.kg, рейд был проведен силовыми структурами после жалоб от местных жителей.

Ранее сообщалось, что Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов из Румынии.