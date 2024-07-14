Дубинский: офис Зеленского боится требований украинцев о перемирии

Украинский президент Владимир Зеленский и его офис крайне напуганы требованиями граждан о мире и поэтому стремятся разделить общество при помощи системы бронирования от мобилизации.

Соответствующее предположение сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своих социальных сетях. В посте он заявил, что офис Зеленского до паники напуган разговорами украинцев о мире и того, что это станет их требованием.

По словам Дубинского, именно для этого и была создана система бронирования. Сторонники конфликта получат защиту от призыва, а борцы за мир отправятся на фронт, указал он. Таким образом, выступать за войну стало выгоднее, как минимум, для публичных людей, заключил депутат.

Ранее эксперт Либанова предрекла Украине сильное сокращение населения к 2033 году.