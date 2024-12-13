CNN: США пытаются срочно совершить историческую переброску оружия на Украину

У правительства Соединенных Штатов есть только пять недель до момента ухода со своего поста Байдена. Поэтому оно пытается выполнить свои обещания по поставке вооружений Украине и отправить туда как можно большее количество оружия и боеприпасов.

«С настоящего момента и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства», — сообщил журналистам некий чиновник.

Всеми делами в сфере поставок руководит Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности. Он еще месяц назад дал поручение Министерству обороны США как можно более ускорить отправку всех грузов, предназначенных Киеву.

Ранее глава латвийского МИД Байба Браже заявила, что уже полученного оружия ВСУ должно хватить, чтобы продержаться до конца лета следующего года. Она также пообещала, что власти Латвии продолжат оказывать помощь украинскому правительству.