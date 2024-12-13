По утверждению Браже, вооружений у ВСУ хватает для того, чтобы продержаться с его помощью до конца лета. Тем не менее, Латвия, по ее мнению, будет продолжать оказывать помощь Киеву. Ее правительство уже передало Украине порядка 1% от своего внутреннего валового продукта, и не прекратит на этом оказание разнообразной поддержки.

Ранее общественник Владимир Рогов заявил, что украинские власти готовятся к сдаче пяти городов в Донецкой Народной Республике. Они также постепенно подготавливают к этому жителей страны. В СМИ Украины все чаще стали появляться допущения, что Курахово, Торецк, Мирноград, Часов Яр и Покровск не удастся удержать в руках ВСУ.