Хватит до лета следующего года: в Латвии посчитали вооружения у ВСУ
Глава МИД Латвии Браже: у Киева хватит оружия до лета 2025 года
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Украинским военным хватит имеющихся вооружений до лета 2025 года. Такое заявление сделала Байба Браже, руководитель Министерства иностранных дел Латвии. Ее точку зрения привело агентство Bloomberg.
По утверждению Браже, вооружений у ВСУ хватает для того, чтобы продержаться с его помощью до конца лета. Тем не менее, Латвия, по ее мнению, будет продолжать оказывать помощь Киеву. Ее правительство уже передало Украине порядка 1% от своего внутреннего валового продукта, и не прекратит на этом оказание разнообразной поддержки.
Ранее общественник Владимир Рогов заявил, что украинские власти готовятся к сдаче пяти городов в Донецкой Народной Республике. Они также постепенно подготавливают к этому жителей страны. В СМИ Украины все чаще стали появляться допущения, что Курахово, Торецк, Мирноград, Часов Яр и Покровск не удастся удержать в руках ВСУ.