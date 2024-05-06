Америка признала Владимира Путина президентом России

Госдепартамент США отметил, что никаких представителей на инаугурации Владимира Путина не будет, но в Вашингтоне признают политика президентом России.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер подтвердил, что в Америка признает Владимира Владимировича президентом России. Однако на официальную церемонию по этому поводу никто не поедет.

При этом, по словам Миллера, Америка до сих пор не признает выборы в РФ «свободными и справедливыми».

Напомним, что Владимир Путин победил на выборах президента России и переизбирался на пятый срок. Инаугурация состоится 7 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что Макрон высказался о конфликте с Россией и своих резких политических высказываниях. В частности он затронул и вопрос про русофобию, которая активно проявляется на Западе и во Франции.