Америка расширила список антироссийских санкций

Минфин США объявил о расширении санкций против России. Теперь там новое физическое лицо с гражданством РФ и российская компания. Полагают, что они связаны с Сирией, передает ТАСС.

Компания из России и один гражданин оказывали содействие властям Сирии во главе с президентом Башаром Асадом. Речь про вице-президента российского РФК-Банка Алексея Макарова. По версии Америки, мужчина также сотрудничал с ЦБ Сирии и оказывал ему услуги.

Вводятся новые санкции в отношении 12 юридических лиц. Одно из них — компания «СТГ Логистик». В США назвали организацию помощницей Сирии. До сих пор она якобы торгует сирийскими полезными ископаемыми.

Таким образом, все включенные в санкции Америки лица и компании больше не смогут воспользоваться активами в штатах. Их заморозят, запретив американцам вести бизнес с участниками списка санкций.

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