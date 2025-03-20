Вступление Дональда Трампа в должность президента США подтолкнуло американскую дипломатию к сближению с Россией. Сегодня страны активно обсуждают возможность урегулирования украинского конфликта на Украине. Американист Константин Блохин пояснил, возможно ли назвать телефонный разговор лидеров РФ и США, в ходе которого они выразили готовность к конструктивному диалогу и сотрудничеству, периодом оттепели. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, на данный момент действительно наблюдается сближение Москвы и Вашингтона, однако вопрос о том, как долго оно продлится, остается открытым. Так, если после ухода Трампа через четыре года вновь к власти в США Харрис, то все скатится к такой же русофобии, как было.

Эксперт добавил, что в настоящее время Трампу не выгоден конфликт в Незалежной. Для него ключевой враг — КНР, пытающийся вырвать мировое господство. В целом Трамп готов признать, что Штаты теряют позиции, а мир продолжает быть многополярным.

По его мнению, Москве также выгодно восстановление дипломатических отношений с Вашингтоном, поскольку за этим последует снятие санкционного режима и, соответственно, усиление торговых связей и решение всех проблем не на поле боя, а за столом переговоров.

Ранее сенатор Карасин оценил возможный ответ Киева на требование РФ о прекращении мобилизации.