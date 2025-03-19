Карасин оценил возможный ответ Киева на требование РФ о прекращении мобилизации

Украина выступит против требований России о приостановке мобилизации. Таким мнением в эфире телеканала «Россия 24» поделился заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

По его словам, киевское руководство и европейские страны воспримут это требование в штыки, ожидая, что обсуждение данного вопроса станет одной из главных тем на ближайших заседаниях Европейского Союза (ЕС).

«Я думаю, что мы встретим понимание у Вашингтона, но также думаю, что это будет в штыки воспринято самим киевским режимом и Европой. Мы увидим это, какое-то время нужно для того, чтобы собраться», — отметил Карасин.

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что хотя аналогичное требование со стороны России может найти некоторую поддержку в США, Вашингтон, скорее всего, выразит только понимание, не ожидая серьезных действий в ответ на запрос Москвы.

Во вторник, 18 марта, президенты РФ и США Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого главы государств обсудили возможность урегулирования украинского военного конфликта. Путин и Трамп подчеркнули обоюдную заинтересованность в нормализации отношений и признали свою особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

Ранее уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщила, что в Харькове люди организовывают нападения на сотрудников ТЦК и их автомобили.