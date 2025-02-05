Американист Блохин спрогнозировал направления в политике США после ухода Трампа с поста президента

По словам американиста Константина Блохина, вопреки надеждам европейских политиков и части американских бюрократов трампизм может продолжиться после завершения его второго срока, даже если к власти придет демократ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что тем не менее для этого Трампу за четыре года необходимо будет добиться реальных результатов. Так, сегодня многие европейские и американские бюрократы, недовольные администрацией Трампа, надеются, что после окончания его второго срока «трампизм» исчезнет с политической арены. На самом деле не все так просто, поскольку именно американское «глубинное государство» дало возможность Трампу выиграть именно потому, что часть его представителей изменили свои взгляды на то, какую политику должны вести Штаты.

По мнению политолога, в целом «трампизм» в американской политике имеет все шансы пережить второй срок Дональда Трампа и продолжиться даже при последующих администрациях. В пользу Трампа играет и тот факт, что ему благоволит весь крупный американский бизнес – на его инаугурации пришли люди с общим капиталом в триллион долларов.

Ранее в Конгрессе США сообщили о планах вынести Трампу импичмент.